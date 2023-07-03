نيوكاسل يؤكد صفقة ساندرو تونالي

أكد نيوكاسل يونايتد اليوم الاثنين تعاقده رسمياً مع النجم الدولي الإيطالي ساندرو تونالي القادم من أي سي ميلان.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 70 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية، وستمتد لخمسة مواسم قادمة مع إمكانية التمديد لفترة إضافية بعد ذلك.

ولفت نجم خط الوسط الشاب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف الروسونيري في 2020 قادماً من جاره بريشيا.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني ستيفانو بيولي، وبدا أن النادي الإيطالي سيبني مشروعه المستقبلي حوله.

لكن أنصار ميلان صعقوا حين اكتشفوا أن النادي يستعد لبيع اللاعب في ضربة مؤثرة لطموحاتهم.

وخاض تونالي 170 مباراة مع الفريق اللومباردي في جميع المنافسات سجل خلالها 7 أهداف، كما صنع 13 هدف آخر.