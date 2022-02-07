نيوكاسل يتواصل مع بايرن ميونيخ بخصوص توماس مولر

تواصل نيوكاسل يونايتد مع القائمين على نادي بايرن ميونيخ للوقوف على إمكانية التعاقد مع النجم الدولي المخضرم توماس مولر وفقاً لصحيفة "بيلد".

ويتطلع النادي المملوك من قبل صندوق الاستثمارات السعودي لإبرام تعاقدات من العيار الثقيل لتحسين نتائج الفريق خلال المواسم القادمة وإعادته إلى القمة من جديد.

ويطمح نيوكاسل لضم صاحب الـ 32 عاماً والذي ينتهي عقده مع عملاق البوندسليغا في صيف عام 2023.

ومع أن مولر يقدر مثل هذا الاهتمام، إلا أنه لا يفكر بمثل هذه الخطوة كونه يرغب في التواجد ضمن فريق ينافس على القمة في أوروبا.

يذكر أن النجم الألماني خاض مع بايرن ميونيخ 611 مباراة في جميع المنافسات حتى الآن وزار الشباك 224 مرة، كما صنع 238 هدف آخر.