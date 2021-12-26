نيوكاسل يستعد لمنح برشلونة 20 مليون يورو تخلصه من أومتيتي

أكد موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن نيوكاسل يونايتد الذي يخوض معركة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد لدخول سوق الانتقالات الشتوي بكل قوة.

ويخطط النادي المملوك سعودياً لإجراء عدة صفقات لتدعيم صفوفه خلال الشهر القادم قد يكون أولها المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي من برشلونة.

ومع أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يرغب بالبقاء في كتالونيا، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز لا يمانع بيعه كونه لا يعتبر الفرنسي جزءاً من مخططاته بعيدة الأمد.

وسيتقدم نيوكاسل يونايتد بعرض قيمته 20 مليون يورو لاقتناص أومتيتي مع أجور أعلى من تلك التي يتقاضاها حالياً في كامب ناو، علماً بأن عقده الحالي مع البارسا يمتد حتى صيف عام 2023

وخاض المدافع الفرنسي مع البلاوغرانا 133 مباراة في جميع البطولات منذ وصوله عام 2016 قادماً من أولمبيك ليون سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.