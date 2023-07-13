نيوكاسل يعتزم ضم مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي

أبدى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع نجم الدفاع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، وذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يرحل فيه اللاعب عن نادي يوفنتوس هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بونوتشي مع اليوفي في صيف 2024، ولكن اللاعب قد يفضل الرحيل هذا الميركاتو قبل انتهاء عقده خاصة بعد أن أصبح خارج خيارات المدرب ماسيميليانو أليغري.

نيوكاسل يراقب مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي

ارتبط اسم اللاعب صاحب الـ36 عامًا مؤخرًا بالانتقال إلى عدد من الأندية بما فيهم نيوكاسل يونايتد، سامبدوريا، وبرشلونة، ولكن نيوكاسل هم الأقرب ومهتمون جدًا بضم بونوتشي لإضافة عنصر الخبرة إلى خط الدفاع في الفريق.

ووفقًا لموقع "PlanetSport"، ستكون صفقة ممتازة في حال استطاع نيوكاسل ضم بونوتشي، حيث أنه سيضيف الكثير من الجودة إلى خط دفاع الفريق، فهو بطل كأس عالم سابق ودوري أبطال أوروبا أيضًا ولديه خبرة كبيرة في المنافسة على أعلى مستوى.

يشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتحرك نيوكاسل رسميًا للتعاقد مع المدافع الإيطالي، ولكن ما هو مؤكد أن النادي الإنجليزي مهتم جدًا باللاعب ولديه الموارد المالية اللازمة للصفقة، كما أن بونوتشي سيتقاضى معهم راتبًا جيدًا بلا شك.