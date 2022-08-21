نيوكاسل يفرض تعادلاً مثيراً على مانشستر سيتي بنتيجة 3-3

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في المباراة القوية والندية التي جرت بينهما على ملعب وايت هارت لاين ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

جاءت أهداف صاحب الأرض عن طريق كلٍ من ميغيل آلميرون وكالوم ويلسون وكيران تريبيير في الدقائق 28 و 39 و 54 على التوالي.

أما أهداف فريق المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا فسجلها إيلكاي غوندوغان (6)، وإيرلينغ هالاند (61)، وبيرناردو سيلفا (64).

مانشستر سيتي يفشل في تحقيق العلامة الكاملة

بهذا التعادل، فشل سيتي في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ليكتفي بإضافة نقطة واحدة إلى رصيده الذي أصبح 7 نقاط محتلاً بفضله المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب الصدارة.

كما رفع نيوكاسل رصيده بدوره إلى 5 نقاط احتل على إثرها المركز السادس.