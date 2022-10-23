نيوكاسل يهزم توتنهام ويقلل من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ألحق نيوكاسل يونايتد الخسارة الثانية على التوالي بمستضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المباراة القوية التي جرت بينهما في لندن لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الضيوف عن طريق كالوم ويلسون وميغيل آلميرون في الدقيقتين 31 و 40 على الترتيب.

فيما سجل هاري كين هدف أصحاب الضيافة الوحيد بعد 9 دقائق على بداية الشوط الثاني من المباراة.

وهذه هي الخسارة المتتالية الثانية لسبيرز بقيادة مديره الفني الإيطالي أنتونيو كونتي في البريمير ليغ بعد سقوطه الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0.

توتنهام يبقى ثالثاً رغم الخسارة و نيوكاسل إلى المركز الرابع

بهذه النتيجة، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي خامس الترتيب.

فيما تجمد رصيد الفريق اللندني عند 23 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن جاره آرسنال متصدر الجدول.