نيوكاسل يوافق على ضم إيساك مقابل 59 مليون جنيه

وافق نيوكاسل يونايتد على دفع 59 مليون جنيه استرليني من أجل حسم صفقة النجم السويدي أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد وفقاً لموقع "جول".

وسيصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالتالي التعاقد الأعلى قيمة في تاريخ النادي الإنجليزي المملوك من قبل صندوق الاستثمار السعودي.

وماطل النادي الإسباني في الموافقة على إبرام الصفقة، قبل أن يرضخ في ظل القيمة الكبيرة التي ستدخل خزائنه.

وللتخفيف من وطأة رحيل السويدي الصاعد، سيحصل سوسييداد على ما قيمته 10 بالمئة من أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب.

توقعات بمشاركة إيساك مع نيوكاسل الأحد القادم

وتوقع "جول" أن يكون بإمكان إيدي هاوي مدرب الماغبايز الاعتماد على تعاقده الجديد في المباراة القادمة أمام ولفرهامبتون على أرضية ملعب مولينو.

وبحال تأخر إعلان الصفقة بصورة رسمية، سيخوض إيساك مباراته الأولى مع نيوكاسل الأربعاء المقبل أمام ليفربول في ملعب آنفيلد.