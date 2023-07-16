نيوكاسل يونايتد يقدم عرضاً "فلكياً" لضم كفاراتسخيليا

قدم نيوكاسل يونايتد عرضاً "فلكياً" لاستقطاب النجم الدولي الجورجي الصاعد خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي المتألق وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وتستمر مساعي النادي الإنجليزي لتعزيز صفوفه تمهيداً لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ونجح نيوكاسل في استقطاب لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي ساندرو تونالي من أي سي ميلان مقابل 55 مليون جنيه استرليني مؤخراً.

وباتت الأنظار موجهة صوب الجورجي الشاب الذي قدم أداءً لافتاً الموسم الماضي وقاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990.

نيوكاسل يقدم 82 مليون جنيه لضم كفاراتسخيليا

قالت لا غازيتا ديلو سبورت أن مسؤولي النادي الإنجليزي قدموا 82 مليون جنيه علهم يقنعون إدارة نابولي بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

لكن بطل السيري آ يرغب في استمرار كفاراتسخيليا في صفوفه بعدما بات قريباً من خسارة نجم دفاعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي اقترب من بايرن ميونخ.

وستكشف الأيام القادمة عما إذا كان نيوكاسل سينجح في إقناع نابولي بالتخلي عن جناحه الجورجي المتألق.