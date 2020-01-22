هاري كاين أبرز اهتمامات برشلونة للصيف القادم

يسعى برشلونة لضم مهاجم من العيار الثقيل لتدعيم خطه الهجومي، خاصةً عقب إصابة لويس سواريز، وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المهاجم هاري كاين نجم توتنهام، يبدو من ضمن المفضلين من قبل مسؤولي البارسا.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة “راديو كتالونيا”، أن النادي اللندني سيكون على استعداد للتخلي عن خدمات نجمه نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الإذاعة: “كاين ليس أولوية (لبرشلونة في الوقت الراهن) لكنه لاعب محبوب من الإدارة، ويمكن لتوتنهام التخلي عنه مقابل مبلغ لن يتجاوز 160 مليون يورو”.

وأشار التقرير، إلى أن الحاجة الاقتصادية لسبيرز بعد بناء ملعبه الجديد، ستدفعه لبيع هدافه، لكن هذه الخطوة لن تكون خلال السوق الشتوي الجاري، نظراً لإصابة اللاعب، وحاجته لأسابيع عدة من أجل التعافي.

وأفاد التقرير بأن برشلونة لا يملك السيولة الكافية حالياً لإبرام هذه الصفقة، لذلك سيتم تأجيل كل شيء حتى الصيف.