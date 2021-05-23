هاري كاين يحسم وجهته القادمة

حسم هاري كاين، مهاجم توتنهام هوتسبير وجهته القادمة بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن النادي اللندني نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أن كاين لديه اتفاق شفهي مع دانييل ليفي، رئيس سبيرز، بأن يسمح له بمغادرة النادي هذا العام، مشيرة إلى أن الهداف الإنجليزي يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة بيب غوارديولا.

وأوضحت أن توتنهام سيطلب 175 مليون يورو، للتخلي عن المهاجم الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه إذا تقدم سيتي بعرض رسمي، سيطلب توتنهام أن يكون غابرييل جيزوس، مهاجم السيتيزينز، جزءاً من الصفقة، لا سيما أنه سيصبح احتياطياً بوصول كاين.

يذكر أن الهداف الإنجليزي، قدم مستوى مميزاً مع توتنهام هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 22 هدفاً احتل بها صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع محمد صلاح، نجم ليفربول.