هاري كاين يطلب الرحيل عن توتنهام

قدم المهاجم هاري كاين طلباً رسمياً لمغادرة توتنهام نهاية الموسم وفقاً لشبكة "سكاي سبورت".

وأضافت الشبكة أن النادي اللندني بصدد البحث عن بديل لنجمه الهداف حالياً.

ولا تعتبر هذه الخطوة مفاجئة، إذ ألمح كاين في العديد من المقابلات أنه يريد المنافسة مع فريق من نخبة أوروبا يتوج معه بالألقاب على عكس مسيرته مع سبيرز.

وكان توتنهام يعوّل على تحقيق بعض الإنجازات التي تقنع كاين بالبقاء مع قدوم جوزيه مورينيو، الأمر الذي لم يسر وفق ما خُطط له وإنتهى بإقالة المدرب البرتغالي.

"عدم الفوز بالألقاب أمر مؤلم"

في تصريح سابق له أدلى به نهاية الشهر الفائت، اعترف المهاجم الإنجليزي أن عدم التتويج بالألقاب مع توتنهام طوال الفترة الماضية "أمر مؤلم".

وقال حينها: "عندما أنظر إلى الخلف، أريد أن أرى مسيرتي بكل إنجازاتها، الآن أريد الفوز بالألقاب".

هذا التصريح كان أحد الأسباب التي ألهبت شائعات رحيله عن توتنهام.

وجهات محتملة

رأت سكاي سبورت أن كاين يفضل البقاء في إنجلترا في ظل تواجد عدة أندية مهتمة بخدماته على رأسها قطبا مانشستر اللذان أبديا رغبة كبيرة بضمه في السابق.

ويبدو يونايتد المرشح الأوفر حظاً لضم مهاجم سبيرز.

وذكرت أن كاين أبلغ توتنهام أنه يريد حسم مستقبله قبل التوجه إلى منافسات يورو 2020 الشهر القادم.