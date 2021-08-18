هاري كين غاضب من ليفي بسبب وعوده الكاذبة

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الهداف الدولي الإنجليزي هاري كين غاضب للغاية من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام بسبب وعوده "الكاذبة".

ويعتقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً أنه تم الاتفاق على أن يسمح له النادي بالرحيل بحال عدم الفوز بأي لقب أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كين يضغط على إدارة توتنهام للسماح له بالرحيل

لكن ليفي يرفض التخلي عن كين مما سيدفع قائد منتخب إنجلترا لإجبار النادي على السماح له بالمغادرة صوب مانشستر سيتي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة أن نجم سبيرز سيشارك مع الفريق في مباراته القادمة في دوري المؤتمر الأوروبي الجديد أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي.

ويرتبط النجم الإنجليزي بعقدٍ مع توتنهام يمتد لثلاثة مواسم أخرى كان قد وقعه عام 2018.