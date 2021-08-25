هاري كين يتقبل فكرة البقاء في توتنهام

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بدأ بالاقتناع شيئاً فشيئاً أن انتقاله لمانشستر سيتي لن يتم هذا الصيف.

ويسعى الدولي الإنجليزي للانتقال إلى فريق يسمح له بالمنافسة على الألقاب، وبدا أنه سيحزم حقائبه صوب الجانب السماوي من مدينة مانشستر، إلا أن رئيس سبيرز دانييل ليفي يرفض حتى الآن السماح ببيعه.

وكشفت تقارير سابقة أن سيتي تقدم بعرض ضخم لاستقطاب اللاعب، لكن ليفي قابله بالرفض.

كين يواجه الواقع

وأدرك النجم البالغ من العمر 28 عاماً أن الرحيل عن توتنهام بات صعباً هذا الصيف، وكشفت دايلي مايل أنه بات يريد التركيز الآن على تقديم موسم استثنائي مع الفريق اللندني عوضاً عن إهدار وقته في التفكير بالانتقال.

ومع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية من الإغلاق، قد تتجه أنظار مانشستر سيتي صوب كريستيانو رونالدو الراغب بالرحيل عن يوفنتوس بشدة هذا الصيف، والذي قيل أن وكيل أعماله جورجي مينديش يعمل على نقله إلى السيتيزنز خلال الساعات القادمة.