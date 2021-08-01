هاري كين يطلب الرحيل عن توتنهام خلال الساعات القادمة

أصبح هاري كين مستعداً للتقدم بطلب للرحيل عن توتنهام صوب مانشستر سيتي خلال الساعات القادمة.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يبدو الوجهة الأقرب لنجم منتخب الأسود الثلاثة.

كين يجتمع بإدارة سبيرز خلال الساعات القديمة

وما زال كين يقضي عطلته الصيفية بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائي بطولة يورو 2020 الذي خسره لصالح غريمه الإيطالي بركلات الترجيح منتصف الشهر المنصرم.

وسينضم صاحب الـ 28 عاماً لتدريبات سبيرز غداً الاثنين، قبل أن يعقد اجتماعاً مع دانييل ليفي رئيس النادي لإعلامه برغبته.

وسيشكل انضمام المهاجم العملاق لمانشستر سيتي ضربة موجعة لمنافسيه في الدوري المحلي، وسيمنح السيتزنز دفعة إضافية في السعي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي.

يذكر أن رحيل سيرجيو أغويرو إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع سيتي خلف فراغاً كبيراً لا يستطيع شغله إلا لاعب بمستوى هداف الفريق اللندني.