هاري كين يقود إنجلترا اليوم أمام مالطة في تصفيات يورو 2024

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً اليوم الجمعة على المنتخب المالطي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.
تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام مالطة اليوم في تصفيات يورو 2024
المدرب: غاريث ساوثغيت
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: لوك شو، هاري ماغواير، مارك غويهي، كيران تريبيير
الوسط: جوردان هندرسون، ديكلان رايس، كالفين فيليبس.
الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، بوكايو ساكا