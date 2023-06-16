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هاري كين يقود إنجلترا اليوم أمام مالطة في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 16 حزيران / يونيو 2023 - 11:16
منتخب إنجلترا (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
منتخب إنجلترا (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً اليوم الجمعة على المنتخب المالطي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام مالطة اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: غاريث ساوثغيت

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: لوك شو، هاري ماغواير، مارك غويهي، كيران تريبيير
الوسط: جوردان هندرسون، ديكلان رايس، كالفين فيليبس.
الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، بوكايو ساكا

كلمات دالة:منتخب إنجلترامنتخب مالطةتصفيات يورو 2024

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