هازارد: احكموا علي الموسم القادم

أكد إيدين هازارد نجم ريال مدريد حزنه الشديد بسبب تأجيل بطولة يورو 2020 نظراً لانتظاره لها بشغف كبير، بالإضافة إلى مناشدة جماهير الميرينغي بالحكم عليه بداية من الموسم القادم.

وتحدث البلجيكي عن حالته، خلال مقابلة مع محطة إذاعية بلجيكية، قال فيها: "أنا بخير بدون الخروج من المنزل وسأتحسن. ومنذ أسبوع أزالوا لي خياطة العملية، وهنا أبذل مجهوداً قليلاً، أستطيع السير لهذا كل شيء يسير بصورة جيدة".

وعن تأجيل بطولة أوروبا للعام المقبل، أوضح هازارد: "كنت أنتظرها، لهذا تأجيلها يشعرني بالإحباط، وكنت أخطط للمشاركة بها، ولهذا خضعت لعملية جراحية وانتظارها لعام آخر في 2021 يعتبر أمراً مؤسفاً.

"كاحلي سيسمح لي بالعودة لكامل لياقتي، أعتقد أن الأمر يكون صعباً للجماهير لأنهم يرغبون في رؤية بطولة دولية كل صيف، أمر محزن لهم أيضاً، لكن هناك أولويات في الحياة تجبرنا على الإلغاء، ونحن مثل الآخرين، سننتظر للعام المقبل".

وعن مسيرته مع ريال مدريد، علق النجم البلجيكي قائلاً: "موسمي الأول مع مدريد كان سيئاً، لكن ليس كل الأمور هكذا، هذا موسم للتأقلم، احكموا علي بدءاً من الموسم الثاني، والتواجد بمستوى جيد الموسم القادم سيعتمد علي، زملائي في الفريق رائعون، تعرفت على أشخاص جدد، وبالنسبة لي هذه خبرة كبيرة، ما زال لدي 4 أعوام في عقدي".

وتابع هازارد حديثه عن عودته للملاعب: "أنتظر ذلك، وتواصلت مع زيدان بالأمس وأيضاً لا يعرف متى، وما يجب فعله هو الحفاظ على المستوى، وجميع اللاعبين لديها موارد لهذا الأمر، لا نعرف إمكانية استئناف الليغا أم لا ونتمنى أن يكون هناك نهاية للموسم، وبدون هذا الجميع سيشعر بالإحباط ولكن هكذا هي الأمور".

وعن مدى خوفه من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم، قال هازارد: "لا أقول أني لا أستطيع الإصابة لكني أتواجد في منزلي ولا يأتي أحد، ولا نستطيع رؤية أحد، ولدى قليل من الخوف مثل الجميع، ولكن علي رعاية أشخاص آخرين، وما يقلقني الأشخاص الضعفاء والذين يعانون من مشاكل".