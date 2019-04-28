هازارد: تشيلسي أهدر فرصة الفوز على مانشستر يونايتد

أعرب إيدين هازارد نجم تشيلسي عن إحباطه عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بهدف لكل فريق.

وقال البلجيكي لشبكة "سكاي سبورتس": "بدأنا المباراة بشكل هادئ ولم نتحل بالسرعة الكافية، ولكن بعد ذلك أصبحنا أفضل، أهدرنا فرصة الفوز رغم أفضليتنا في الشوط الثاني، لا أذكر أنهم أهدروا أي فرصة على مرمانا في الشوط الثاني.

"قدمنا مباراة جيدة، لكن كانت أمامنا فرصة لتحقيق الفوز، الآن علينا التركيز والفوز في المبارتين المتبقيتين هذا الموسم، علينا التركيز واستغلال الفرص.

"كانت المباراة صعبة وهذا أمر طبيعي لمباريات مانشستر يونايتد وتشيلسي في السنوات الماضية، علينا التركيز والتأهل إلى دوري الأبطال، يستطيع تشيلسي التأهل إلى دوري الأبطال كل موسم، أريد أن أكون متواجداً في دوري الأبطال أيضاً الموسم المقبل وسنركز على ذلك بكل تأكيد".

يشار إلى أن تشيلسي يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك رغم التعادل الأخير.