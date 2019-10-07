هازارد سعيد بإيجاد طريق التسجيل

أبدى إيدين هازارد نجم ريال مدريد سعادة لا توصف بعد تمكنه من تسجيل الهدف الأول بقميص الميرينغي أمام غرناطة.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بنتيجة (4-2) ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، ونجح هازارد في تسجيل الهدف الثاني في اللقاء.

وقال البلجيكي في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: “الهدف الأول دائماً صعب، لكن بعد ذلك تحصل على المزيد من الثقة، أتمنى أن أحرز العديد من الأهداف لهذا النادي العظيم.

“كان هذا الهدف مهماً بالنسبة لي وللفريق، لأن العديد من الأشخاص كانوا يتحدثون عن مسألة تسجيلي وسمعت الكثير من الأشياء بشأن ذلك”.

وكان لاعب الملكي الجديد قد طالب جماهير ريال بـ ”الانتظار قليلاً” لأن “الأهداف ستأتي” وكان له ما أراد، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق بعد قدومه من تشيلسي.

وتابع: “جربت شيئاً مميزاً في الهدف، لأن هدفي الأول يجب أن يأتي بطريقة مميزة، كنت سعيداً للغاية عندما رأيت الكرة في الشباك.

“عندما تلعب تريد دائماً أن تسجل، لكن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز. قدمنا مباراة جيدة، وحافظنا على صدارتنا للدوري، وهذا هو هدفنا”.

وقال مدرب ريال زين الدين زيدان: “أردنا الحفاظ على شباكنا نظيفة لكن أحياناً يضعك الخصم تحت الضغط. لم نستسلم وعرفنا انه في أي وقت قد نسجل الرابع”.

وقدم ريال مستوى لافتاً في أول ساعة قبل أن يتراجع بوضوح لمدة ثلث ساعة منحت غرناطة الأمل بقلب الطاولة.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة.

وعلق الظهير داني كارفاخال على الوضعية التي مر بها الملكي مؤخراً بالقول: “لا يمكن أن نعاني هكذا. يجب أن نصحح هذا الجانب من اللعب. يجب أن نكون حاسمين. أنا سعيد جداً من أجل هازارد، يستحق هذا الهدف ويتأقلم جيداً”.