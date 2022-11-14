هازارد: لا أريد الرحيل عن ريال مدريد

شدد النجم البلجيكي إيدين هازارد على رغبته بالاستمرار مع ريال مدريد متأملاً أن تتغير أحواله مع الفريق بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويشارك أيقونة تشيلسي السابق مع منتخب بلاده في المونديال القطري الذي سينطلق في العشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً منذ وصوله إلى الفريق الملكي في صيف عام 2019 في صفقة ضخمة جراء الإصابات المتكررة وضعف الاستعداد البدني.

هازارد يريد البقاء مع ريال مدريد

لكن النجم البلجيكي أكد في تصريحات إعلامية نقلها الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو: "لا أريد الرحيل عن ريال مدريد، ربما ستتغير وضعيتي بعد كأس العالم.

"أريد أن ألعب، لكن المدير الفني (كارلو أنشيلوتي) هو من يتخذ القرارات، أتقبل اختياراته لكني أريد أن أظهر له أني استحق المشاركة بصورة أكبر.

"عندما لا تلعب تصبح الأمور أكثر صعوبة."