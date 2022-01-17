هازارد لا يريد الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد

أكد موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد لا يفكر في أن يكون جزءاً من مشروع نيوكاسل يونايتد الجديد والطموح.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي، وباتت التوقعات تشير إلى أنه سيصبح أحد أقوى الفرق في العالم خلال الأعوام القليلة القادمة.

لكن هازارد (31 عاماً) الذي يعاني من كثرة الإصابات وتراجع المستوى حالياً مع ريال مدريد لا يرى نفسه مناسباً لهذا المشروع.

ويعد البلجيكي أحد الأهداف المهمة التي وضعتها إدارة نيوكاسل لتدعيم صفوف الفريق الذي يواجه خطر الهبوط من مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الموسم الجاري.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر وقبل الأخير حالياً برصيد 12 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين فقط عن مناطق النجاة.