هازارد: ماني وصلاح وفان دايك الأحق بالكرة الذهبية

يرى إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أن جائزة الكرة الذهبية يجب أن تمنح لأحد لاعبي ليفربول، معتبراً أن محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك، هم الأحق بالتتويج بها.

وقدم ليفربول موسماً للتاريخ، عندما تمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا بعد عودته العظيمة أمام برشلونة ثم الفوز على توتنهام في النهائي، كما حقق فريق المدرب يورغن كلوب رقماً قياسياً من النقاط في الدوري الإنجليزي وخسارته بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

سجل صلاح 27 هدفاً في مختلف البطولات الموسم الماضي، في الوقت الذي سجل فيه ماني 26 هدفاً، بينما كان فان دايك من أهم لاعبي كلوب الذين ساهموا بالأداء وبالشخصية في المستوى المذهل الذي ظهر به الريدز.

لذلك، لم يتردد هازارد في تسمية الثلاثي على أنهم الأحق بجائزة الكرة الذهبية، على الرغم من وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكذلك البلجيكي نفسه ضمن القائمة المتوقعة المرشحة للجائزة الكبرى.

وتحدث هازارد إلى وسائل الإعلام الفرنسية وقال: "الكرة الذهبية؟ كنت لأمنحها لأحد لاعبي ليفربول. ماني أو صلاح أو فان دايك، إنهم يستحقون التتويج بها".

وأضاف الدولي البلجيكي: "لو كان ماني قد حقق كأس الأمم الإفريقية مع السنغال لكان الأحق بها من دون جدال، سيكون من الرائع أن يحققها هو أو صلاح، الذي في الواقع هو أحد أصدقائي.

"سيكون أمراً مميزاً للكرة الإفريقية وكذلك الإنجليزية إذا ما تُوّج أحد منهما بالكرة الذهبية فكلاهما يستحقها".

يذكر أن ليفربول يقدم هذا الموسم أيضاً مردوداً كبيراً جعله يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، إلى جانب تصدره مجموعته في دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم كانت أمام نابولي في ملعب سان باولو.