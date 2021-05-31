هازارد محبط بسبب رحيل زيدان

أكد إيدين هازارد نجم ريال مدريد شعوره بالإحباط جراء رحيل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن النادي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي البلجيكي وتطرق خلالها للحديث عن عودة كريم بنزيمة لتمثيل منتخب فرنسا، وعن مستقبله مع ريال مدريد واحتفاله بلقب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال هازارد عن عودة بنزيمة لتمثيل فرنسا؟

قال البلجيكي: "كمشجع لكرة القدم أحب دائماً أن أشاهد أفضل اللاعبين وأقوى الفرق، وكريم بكل تأكيد ضمن الأفضل في العالم، لعبت معه لعامين وأعلم ذلك.

"منتخب فرنسا قوي بالفعل، خسرنا نصف نهائي كأس العالم أمامهم، وهو لم يكن يلعب، هم الآن أقوى، وأصعب بالنسبة لنا".

ما الذي قاله هازارد عن احتفاله بلقب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟

قال البلجيكي: "بالطبع لم أفعل ذلك، أنا ألعب لريال مدريد، وأنا أشعر بالسعادة من أجل أصدقائي فقط.

"فوق كل شيء لا أفكر سوى في رغبتي بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد في الموسم المقبل".

ما الذي قاله هازارد عن إصابته؟

قال النجم البلجيكي: "أشعر ببعض الألم، لنرى ما سيحدث مع الفريق الطبي والمدير الفني، لم أخض آخر مباراة مع ريال مدريد لأني شعرت بنفس الشعور.

"حصلت على إجازة الأسبوع الماضي، والآن سأرى إذا ما كنت سأتدرب منفرداً أم لا، لست في أفضل حالة على المستوى البدني، لكني جاهز على المستوى العقلي، وأتمنى العودة قبل كأس الأمم".

ماذا قاله هازارد عن مستقبله في ريال مدريد؟

أردف نجم الملكي: "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد في الموسم القادم، لا يزال عقدي يمتد لثلاثة مواسم أخرى، والعودة إلى إنجلترا غير مطروحة بالنسبة لي.

"يعلم الجميع أن أول موسمين لي في ريال مدريد لم يكونا الأفضل، لذلك أريد أن أثبت نفسي وأن أساعد الفريق، هذا ما أحتاجه وما أخطط للقيام به".

ما الذي قاله هازارد عن رحيل زيدان؟

صرح هازارد: "أشعر بالكثير من الإحباط، فعلى المستوى الفردي لم أستطع أن أقدم له كل شيء لدي بسبب الإصابة، والأمر كان في غاية الصعوبة".

وأنهى كلماته: "يعلم زيدان مدى احترامي له كلاعب ومدرب، أمضيت عامين رائعين معه، بالرغم من شعوري بالإحباط تجاه عدم تقديم المزيد من أجله، أتمنى أن يتغير ذلك في المستقبل".

يذكر أن هازارد يستعد حالياً مع منتخب بلجيكا لخوض منافسات بطولة يورو 2020 في مجموعة تضم أيضاً منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا.