هازارد مع ريال مدريد: خاض 22 مباراة من أصل 55

عرضت صحيفة «سبورت» الإسبانية تقريراً مفصلًا عن مشوار إيدين هازارد، مع ريال مدريد منذ قدومه من فريقه السابق تشيلسي وحتى هذه الأيام.

وقال التقرير أن الدولي البلجيكي وصل إلى معقل ريال مدريد منذ 15 شهراً، بقيمة مالية وصلت 160 مليون يورو، لعب بعدها 22 مباراة من أصل 55 لقاء خاضهم الفريق الملكي.

وأضاف التقرير أن هازارد تعرض للإصابة 7 مرات غاب على إثرها عن المستطيل الأخضر ما يقرب من عاماً كاملاً، فضلاً عن أن هذه الأمور أفقدت النجم البلجيكي الكثير من سعره حيث وصل الآن إلى 60 مليون يورو.