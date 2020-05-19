هازارد: هدفي الجاهزية التامة لمباراة ريال مدريد القادمة

أشعل إيدين هازارد نجم ريال مدريد حماس جماهير النادي الملكي بتصريح جديد عن عودته للملاعب في الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات للبلجيكي قال فيها: ”أشعر أني في حالة جيدة للغاية، من الجيد جداً العودة من جديد للميدان والعمل مع بقية زملائي.

”الآن ليس علينا سوى انتظار المباريات، لكني سعيد جداً بوضعيتي الحالية بعد شهرين احتجت فيهما للعمل البدني والتدرب مع الكرة أيضاً.

”كل ما أريده هو أن أكون في أتم الجاهزية للمباراة القادمة بمجرد استئناف المسابقات”.

وأفاد هازارد بأن الأجواء في الحصص التدريبية بعد العودة للمران مؤخراً وفقاً لبروتوكول الليغا، أصبحت أفضل من ذي قبل، حيث قال: ”الآن التدريبات أصبحت أفضل، يمكننا التدرب أكثر كما نحب.

”الأسبوع الأول في المران كان غريباً نوعاً ما، لكن الآن يمكننا التدرب كمجموعة ومع حراس المرمى أيضاً”.