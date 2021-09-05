هازارد يؤكد سعادته في ريال مدريد

نفى النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد ما تناقلته وسائل الإعلام عن شعوره بعدم الاستقرار مؤكداً سعادته بالتواجد في صفوف ريال مدريد.

وفشل النجم البالغ من العمر 30 عاماً في تقديم الإضافة المطلوبة منذ انتقاله إلى الفريق الملكي في صيف عام 2019 قادماً من تشيلسي مقابل قرابة 100 مليون يورو.

ورغم ارتباط اسمه بالرحيل عن مدريد، إلا أن لاعب الوسط المهاجم شدد على رغبته في البقاء وإثبات نفسه.

وقال هازارد لوسائل الإعلام خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022: "ليس صحيحاً أني لست سعيداً في ريال مدريد، أنا سعيد للغاية ويمكنكم الاستدلال على ذلك حين يشارك اللاعب ويسجل الأهداف.

"لم أشارك أو أسجل الكثير من الأهداف لكن ذلك لا يؤثر على الشغف بداخلي ومدى حبي للنادي.

"أنا سعيد في مدريد، وأحب الحياة هناك، تعقدت الظروف بسبب فيروس كورونا، وكثرة إصاباتي وما إلى ذلك، لكن اللاعب يكون سعيداً حين يخوض الدقائق على أرض الملعب، وسعيداً أكثر حينما يسجل."