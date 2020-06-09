هازارد يبهر الجميع خلال تدريبات ريال مدريد

ظهر إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بصورة رائعة خلال تدريبات فريقه الأخيرة، استعداداً لمواجهة آيبار في استئناف بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، عن جاهزية ريال لعودة الليغا خلال الأيام القادمة، خاصة مع استعادة هازارد كثيراً من لياقته البدنية.

ويرغب المدرب زين الدين زيدان في الاعتماد على النجم البلجيكي في التشكيلة الأساسية رفقة كريم بنزيمة، خلال المباريات الكبيرة في بطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هازارد غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب إصابة في منطقة الكاحل، وسجل هدفاً يتيماً وصنع 5 أخرى خلال 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات.