هازارد يتعرض لإصابة جديدة تبعده عن ريال مدريد عدة أسابيع

تعرض النجم إيدين هازارد لإصابة عضلية جديدة ستبعده عن ريال مدريد لعدة أسابيع ليتواصل مسلسل إصاباته الذي لم يتوقف منذ انضمامه إلى الفريق الملكي.

ولم يتدرب الدولي البلجيكي مع زملائه أمس كإجراء احترازي ونتيجة لمعاناته من بعض الإرهاق الجسدي لكن اليوم حمل تطورات جديدة فيما يخص حالته.

ويعاني هازارد من انزعاج عضلي، وبعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي بعد الحصة التدريبية تبين أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب.

وعانى البلجيكي من كثرة الإصابات منذ وصوله إلى ريال مدريد صيف عام 2019 قادماً من تشيلسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها حوالي 100 مليون يورو مما حرمه من بدء مسيرته التي حلم بها في العاصمة الإسبانية.

وقد يغيب هازارد عن مواجهات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام هويسكا وخيتافي وفالنسيا وريال بلد الوليد، حيث أكدت التقارير الأولية أنه سيبتعد عن الملاعب لنحو شهر على الأقل.

ويدعو التشخيص الأكثر تفاؤلاً إلى الاعتقاد بأن نجم البلوز السابق سيغيب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة، على الرغم من أن الفحوص تشير إلى أنه سيحتاج إلى حوالي 4 أسابيع للتعافي.