هازارد يتمنى المشاركة في دوري أبطال أوروبا

شدد إيدين هازارد نجم تشيلسي على ضرورة تأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "تشيلسي مطالب بالمشاركة في دوري الأبطال كل موسم، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، وأنا بدوري أرغب باللعب في هذه البطولة".

وعن لقاء مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الذي انتهى بالتعادل 1-1، قال هازارد "إنه يوم جيد كان بالإمكان أن يكون أفضل، جئنا هنا ونفكر بالفوز، التعادل ليس نتيجة سيئة بالنسبة لنا".

يذكر أن تشيلسي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الثالث مع تبقي مرحلتين على نهاية الموسم.