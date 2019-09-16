هازارد يتمنى قدوم كانتي لريال مدريد

أفادت تقارير بأن ثنائي ريال مدريد، إيدين هازارد وتيبو كورتوا، دعما فكرة التعاقد مع نغولو كانتي، نجم تشيلسي، بعد ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الملكي.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ثنائي البلوز السابق يأمل أن يتمكن زين الدين زيدان مدرب ريال من التعاقد مع كانتي، لتأكدهما أنه سيضيف الكثير للميرينغي.

وانضم الثنائي كورتوا وهازارد إلى ريال مدريد في صيفي 2018، و2019، على الترتيب، لكن الفريق تراجع كثيراً خلال الموسم الأول للحارس البلجيكي على الصعيدين المحلي والقاري.