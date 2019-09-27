هازارد يحلم بهز شباك أتلتيكو مدريد

أكد إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد برغبة في "التسجيل والفوز"، غداً السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال الدولي البلجيكي: "تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو.

"أرغب في التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين. إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز".

وأوضح: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".

وفي هذه المباراة، سيواجه هازارد صديقه القديم دييغو كوشتا الذي لعب إلى جانبه في تشيلسي.