هازارد يخشى الإصابة بفيروس كورونا

اعترف إيدين هازارد نجم ريال مدريد بأنه يعاني القلق والانشغال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، رغم أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهته.

وقال الدولي البلجيكي في حديث لشبكة قنوات التلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية «RTBF»، أجرته معه بمنزله بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث يمضي فترة العزل، قائلاً: "لا أزعم أني قادر على الهروب من فخ هذا الفيروس، لكني ألتزم بالبقاء في بيتي والزيارات ممنوعة، ولا أرى أحداً.

"إني خائف قليلاً مثلي مثل كل الناس، لكن خوفي الأكبر على الآخرين، فنحن كلاعبين ورياضيين نأخذ الاحتياطات الضرورية، أنا قلق على الأشخاص الأكثر ضعفاً والأشد عرضة للإصابة، مثل أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، أو أمراض مزمنة".