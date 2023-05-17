هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

يواصل النجم البلجيكي إيدين هازارد رفضه التام للرحيل عن ريال مدريد بطل أوروبا رغم اهتمام مونتريال الذي ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين بخدماته.

وقال خوسيه فيليكس دياز مراسل صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الكندي مهتم جدياً بتوقيع صاحب الـ 32 عاماً والذي لم ينجح في تقديم شيء يذكر رفقة الفريق الملكي الذي وصل إليه في صيف عام 2019 قادماً من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

ويتقاضى صانع الألعاب حوالي 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي قرابة 20 مليون جنيه سنوياً، علماً بأن الاتفاق الذي يربطه بريال مستمر حتى صيف عام 2024.

هازارد لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

ولم يكشف التقرير عن قيمة العرض المقدم من قبل مونتريال، إلا أن هازارد لا يفكر بالرحيل عن الميرينغي ويعتزم البقاء في ملعب سانتياغو بيرنابيو لحين انتهاء عقده العام المقبل.

يذكر أن البلجيكي خاض مع ريال مدريد بالمجمل 76 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف، كما صنع 12 هدف آخر.