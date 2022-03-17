هازارد يرفض عروض آرسنال ونيوكاسل يونايتد

رغم الاهتمام الكبير بخدمات إيدين هازارد نجم ريال مدريد من قبل نيوكاسل يونايتد وآرسنال، إلا أن الدولي البلجيكي ليس مهتماً بهاتين الوجهتين وفقاً لموقع "فوت ميركاتو".

وأشار تقرير نشره الموقع إلى أن صاحب الـ 31 عاماً لا يفكر بالانتقال سواء إلى ملعب الإمارات أو ملعب ساينت جيمس بارك بعد انتهاء الموسم الجاري.

ومع أن الجناح البلجيكي عانى منذ قدومه من تشيلسي عام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إلا أنه مصر على إثبات نفسه مع ريال مدريد.

ويرتبط هازارد بعقدٍ مع النادي الإسباني يمتد حتى صيف عام 2024 وتبلغ قيمته الحالية وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" 18 مليون يورو حالياً.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد 65 مباراة في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 6 أهداف فقط، وصنع 10 أهداف أخرى مما يعكس المردود المتواضع الذي قدمه حتى الآن.