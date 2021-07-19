هازارد يريد ترك ريال مدريد والعودة إلى تشيلسي

وضع ريال مدريد نجمه إيدين هازارد على لائحة الانتقالات ويبدو منفتحاً لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي المدريدي بات مستعداً للتخلي عن الدولي البلجيكي الذي انتقل إلى صفوفه قبل موسمين فقط مقابل 100 مليون يورو قادماً من تشيلسي.

وعانى هازارد منذ وصوله إلى الفريق الملكي من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، ولم تكن إضافته تذكر حينما كان جاهزاً بدنياً.

هل سيعود هازارد إلى تشيلسي؟

وتعرض اللاعب لحملة انتقادات لاذعة عقب إقصاء ريال مدريد من قبل فريقه السابق تشيلسي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حينما التقطت له صور وهو يمازح زملاءه السابقين في الفريق اللندني.

ويتمنى نجم ليل السابق العودة إلى البلوز وفقاً لتقارير إعلامية، علماً بأنه سيجتمع مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال خلال الأسبوع الجاري لتحديد موقفه النهائي مع الفريق.