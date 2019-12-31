هازارد يستعد لكأس السوبر مع ريال مدريد

عاد النجم إيدين هازارد جناح ريال مدريد للتدريبات في صالة الألعاب الرياضية عقب فترة من الغياب بسبب الإصابة.

جاء هذا في مقطع فيديو انتشر للبلجيكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة، وأكد من خلاله أنه قريب من العودة للملاعب من جديد.

ويستعد هازارد في الوقت الحالي بكل ما لديه من طاقة من أجل محاولة العودة للمواجهات مع ريال مدريد خلال بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأعرب هازارد عن تفاؤله بالعودة قريباً للملاعب من خلال رسالة وجهها في مقطع الفيديو المنتشر حيث قال: "أراكم قريباً".

وكان هازارد قد تعرض للإصابة قبل حوالي شهر في مواجهة باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر عودة البلجيكي خلال أيام للتدريبات الجماعية لريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب استعداداً لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن ريال مدريد يشارك في كأس السوبر بشكله الجديد رفقة برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد بين الثامن والـ 12 من يناير المقبل.