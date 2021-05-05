هازارد يستفز جماهير ريال مدريد

أثار إيدين هازارد حفيظة جماهير ريال مدريد بعدما ظهر وهو يمازح لاعبي تشيلسي بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك البلجيكي في اللقاء الذي خسره ريال أمام مستضيفه الإنجليزي بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ليودع فريق المدرب زين الدين زيدان حلم تحقيق اللقب الرابع عشر.

ولم يقدم هازارد ما يذكر باستثناء تسديدة من زاوية صعبة تصدى لها الحارس إدوارد ميندي منتصف الشوط الثاني.

وتوجه هازارد بعد المباراة لمصافحة زملائه السابقين في تشيلسي، وظهر وهو يمازح كيرت زوما وغيره.

ولقيت اللقطة انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البلجيكي وذهب البعض إلى المطالبة برحيله عن ريال مدريد.

يذكر أن هازارد عاد مؤخراً من إصابة طويلة تعرض لها في فبراير الماضي، علماً بأن صاحب الـ 29 عاماً أصيب 10 مرات منذ وصوله إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو.