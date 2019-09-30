هازارد يطالب جماهير ريال مدريد بالصبر عليه

أعرب إيدين هازارد نجم ريال مدريد عن رغبته في يمنحه جماهير النادي الملكي المزيد من الوقت وأن يصبروا عليه خلال الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي البلجيكي وأكد خلالها معرفته التامة بكونه لا يقدم أفضل ما لديه في الأسابيع الماضية منذ عودته من الإصابة.

وقال هازارد: "عندما أنظر لمباراة الغد أفكر في التسجيل، لكن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان سيكون علينا أن نحقق الفوز بأي طريقة"، وذلك في إشارة لمواجهة الفريق القادمة أمام كلوب بروج ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

"أشعر أني بخير والجميع هنا يتوقعون الكثير مني، يمكنني أن أقدم مستويات أفضل، ولا أغضب من الانتقادات حتى أني أنتقد نفسي أحياناً، لكن الكل ينتظر مني تسجيل ثلاثة أهداف كل مباراة، عليهم الصبر قليلاً.

"ليس كل شيء مثالياً في الوقت الحالي، لكني وصلت لأفضل حالاتي البدنية وأتمنى أن يساعدني ذلك على تقديم كل ما لدي في اللقاءات المقبلة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المدرب زين الدين زيدان، فقال: "جميعنا نتعلم منه عندما يتحدث، وأنا على استعداد للتعلم بشكل أكبر لأني أتحدث لغته والجميع هنا يحبه".

يذكر أن ريال مدريد خسر أول مواجهة في دور المجموعات أمام باريس سان جيرمان بثلاثيةٍ دون رد.