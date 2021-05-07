هازارد يعتذر من جماهير ريال مدريد بسبب تصرفه بعد الخروج من دوري الأبطال

قدم إيدين هازارد الخميس اعتذاره من جماهير ريال الإسباني بعد أن ظهر وهو يبتسم عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ناديه السابق تشيلسي، مما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وظهر الدولي البلجيكي وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال بهدفين نظيفين في لندن الأربعاء و3-1 في مجموع المباراتين.

وكتب عبر انستغرام: "أنا آسف جداً، قرأت العديد من الآراء عني ولم تكن في نيتي الاساءة لجماهير ريال مدريد".

وتابع صاحب الـ 30 عاماً: "كان حلمي دائماً اللعب لريال مدريد وجئت الى هنا للفوز".

وتابع الجناح: "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سوياً من أجل لقب الليغا".

ويستضيف ريال مدريد الذي يحتل ثاني ترتيب الدوري الإسباني متخلفاً بنقطتين عن جاره أتلتيكو قبل أربع مراحل من النهاية، غريمه إشبيلية الرابع في حين يحل المتصدر ضيفاً على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

انضم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي عام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.