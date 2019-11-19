هازارد يعلق على أزمة بنزيمة مع منتخب فرنسا

أكد إيدين هازارد نجم ريال مدريد أن زميله كريم بنزيمة، هو أفضل مهاجم في العالم حالياً، خلال تعليقه على أزمة استبعاد النجم الفرنسي من منتخب بلاده منذ سنوات.

وقال هازارد: "أعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم. لكن بالإضافة إلى قيامه بدوره كمهاجم، فإنه يسعى أن يجعل الآخرين أفضل".

وأضاف "أشعر بالأسف لعدم مشاركة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي بطل العالم الحالي في مبارياته الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، فمن الأسهل دوماً اللعب ضد فريق لا يوجد به بنزيمة".

وعن وضعه داخل الفريق الملكي، أوضح هازارد (28 عاماً) "يمكنك دائماً أن تحقق نتائج أفضل بالطبع، أعتقد أننا في خلال شهر واحد فقط قد فزنا بالمباريات وتطور الفريق بشكل جيد وهو أمر أسهل بالنسبة لي".

وذكر البلجيكي أنه يأمل أن يظل ديناميكياً ومؤثراً مع فريقه قائلاً: "أنا حالياً في ديناميكية جيدة ويجب أن أستمر هكذا، كما أنه يمكنك دائما أن تقدم الأفضل".

وقال هازارد، الذي وضع بلجيكا ضمن الفرق الكبرى إلى جانب فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا: "إذا أردنا أن نكون أقوى، فيجب أن يكون لدينا عدة أسلحة، فالشياطين الحمر لديهم الآن عامين من الخبرة ويمتلكون عقلية أفضل، حيث أصبحت عقليتنا الآن هي الفوز فقط".

وختم حديثه بأنه يشعر بالراحة مع المنتخب البلجيكي أكثر من ريال مدريد، حيث أنه يلعب مع المنتخب منذ فترة وهناك انسجام بينه وبين اللاعبين هناك، أما بالنسبة لريال مدريد فهو لا يزال يتعرف على زملاؤه ويدخل في الفريق شيئا فشيئاً وأن التجانس سوف يأتي تدريجياً.