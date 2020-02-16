هازارد يعود لقائمة ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن القائمة التي ستواجه ضيفه سلتا فيغو ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت اللائحة عودة النجم إيدين هازارد للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في نوفمبر الماضي، بينما سيغيب كل من براهيم دياز وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز ورودريغو وناتشو وماركو آسينسيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة بالتساوي مع برشلونة الثاني بعد فوز الغريم أمس على خيتافي بنتيجة 2-1.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: آلفونس أريولا - تيبو كورتوا- فويديس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - فيرلان ميندي - مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة - إيدين هازارد - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - غاريث بايل.