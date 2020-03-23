هازارد يقترب من العودة للملاعب

تقدم إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، خطوة جديدة في طريق التعافي من الإصابة وخوض التدريبات بصورة طبيعية.

وكان البلجيكي أجرى جراحة في قدمه مطلع الشهر الجاري، بعد الإصابة بشق في عظمة الشظية اليمنى.

ووفقاً لموقع «ديفنسا سنترال» الإسباني، أزال هازارد «الغرز» من قدمه، والمنطقة التي خضعت للجراحة في حالة جيدة.

وأشار إلى أن لدى نجم تشيلسي السابق أخصائي علاج طبيعي وآخر للتأهيل في منزله، للعمل على التعافي بشكل كامل من الإصابة أثناء خضوعه للحجر الصحي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام البلجيكي بتدريبات لتقوية الجزء الضعيف من قدمه، ثم سيتم العمل على تقوية العضلات بشكل عام، وفي المرحلة الأخيرة ستأتي تدريبات الكرة.

وقال الموقع أن ريال مدريد يستهدف أن يكون هازارد جاهزاً بنسبة كبيرة عند استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.