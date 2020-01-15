هازارد يكشف كواليس انتقاله لريال مدريد

كشف الجناح إيدين هازارد، عن كواليس رحيله عن تشيلسي، والانتقال لتحقيق حلمه واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ورفض البلجيكي تجديد عقده مع البلوز، بعد سلسلة من المحاولات المستميتة للنادي اللندني من أجل الحفاظ عليه، لينضم إلى ريال الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

النجم البلجيكي الذي تعطلت انطلاقته مع الفريق الإسباني، تحدث لصحيفة "آس" عن العديد من تفاصيل تجربته الجديدة.

وقال هازارد: "حلمت باللعب لريال مدريد منذ بدايتي مع كرة القدم في حديقة المنزل، كان النادي الذي شجعته، وعشقت زيدان كمثل أعلى بالنسبة لي، القميص الأبيض كان استثنائياً وحاولت متابعة كل مبارياته.

"لست محبطاً على تأخر انتقالي لريال، حيث حققت العديد من الإنجازات طوال مسيرتي، لكن من المنطقي في النهاية التوقيع لهذا النادي، الإمكانية كانت واردة خلال فترتي مع ليل واخترت وقتها تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي، الانتقال هناك كان أسهل وعمري 21 عاماً فقط.

"الأحاديث كانت مستمرة في كل عام عن انتقال لريال، لم تكن هناك أي اتصالات مع تشيلسي أو وكيل أعمالي، المفاوضات بدأت منذ حوالي عامين بعد إصابتي مع منتخب بلجيكا، عقب مونديال 2018 أردت اتخاذ هذه الخطوة لكن إدارة تشيلسي رفضت لضرورة الاستمرار والعمل مع (ماوريتسيو) ساري لمدة عام على الأقل".

وأما عن تأثير زيدان: "كنت واضحاً من البداية مع كل نادي ألعب له، فعلتها مع ليل بآخر موسم لي، وكذلك نفس الشيء مع تشيلسي، تلقيت اتصالاً في 2018 من مارينا غرانسوفكايا المديرة العامة لتقول لي لا ترحل ساري جاء هنا للعمل معك".

وعن عشقه لمدربه الفرنسي: "ربما لا نمتلك نفس الأسلوب، فهو يتفوق بكل تأكيد من الناحية الفنية، وعندما أنظر له أتعلم كيفية اللعب من أجل الفريق وعدم الاستعراض فقط.

"تبدو محاولة تقليده صعبة جداً عندما تنظر إلى طريقة تحكمه بالكرة وتمريراته، تييري هنري كان رائعاً أيضاً وذلك الجيل بأكمله".

هل تواصل معك: "لم أتحدث معه كثيراً، المرة الأولى اتصل بي بعد يورو 2016 وقال لي سيكون الأمر رائعاً لو انضممت لنا.

"بكل أمانة تأثرت بحديثه بشكل إيجابي، أخبرني بأنه يتابعني وسيحاول جلبي لريال يوماً ما، هذه العبارة لم تغادر ذهني أبداً".

شخصية زيدان في الملعب: "لا يتحدث كثيراً، يأتي لك قبل كل مباراة بعباراة قصيرة تجعلم تشعر بالراحة، شخص عادي يحب اللاعبين ولا يشتكي كثيراً ويتحدث بشكل صريح ومباشر".

يذكر أن صاحب الـ 28 عاماً خاض 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 4 أخرى في مختلف البطولات.