هازارد يمازح هالاند وينتقده بسبب أهدافه

تحدث تورغان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند عن زميله الجديد إيرلينغ هالاند، وطالبه مازحاً بالتوقف عن إحراز الأهداف.

وانضم النرويجي الشاب لدورتموند في يناير الماضي قادماً من ريد بول سالزبورغ، وتألق بشدة معه وسجل 9 أهداف في أول 7 مباريات له في الدوري الألماني.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "أريد منه أن يمرر أكثر ويتوقف عن تسجيل الأهداف، أشكره على صناعة هدف لي أمس".

وكان هالاند قد صنع هدفاً في فوز فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الألماني.

وأضاف ساخراً: "أريد منه مزيد من الإبداع، عليه أن يركز في الملعب على صناعة الأهداف لنا، لقد سجل أهداف أكثر من اللازم.

"في بعض الأحيان يكون عليك حتى وإن كنت هداف الفريق أن تصنع حتى يجتاز الفريق المباريات الصعبة".

ويأمل هازارد الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم وقدم 10 تمريرات حاسمة، في الفوز هذا العام بلقب الدوري الألماني رفقة فريقه الذي ارتقى للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة مؤقتاً عن المتصدر بايرن ميونيخ.