هافيرتز على رادار عمالقة أوروبا

من بين اللاعبين الذين برزوا هذا الموسم كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الذي يواصل تألقه هذا الموسم.

وشارك النجم الألماني الصاعد خلال المواسم الأربعة في 91 مباراة وسجل 25 هدفاً.

وأظهر هافيرتز رغبة في تجربة الاحتراف خارج ألمانيا لرغبته في خوض تجارب جديدة.

ويبدو اللاعب الصاعد مستعداً لأخذ هذه الخطوة بعد أن أثبت نفسه وبجدارة في الدوري الألماني، وقد وضع باير ليفركوزن مبلغاً يبلغ 110 ملايين دولار لبيع هافيرتز.

ومن بين الأندية التي تريد ضم اللاعب الألماني بايرن ميونيخ وريال مدريد بالإضافة لليفربول الذي يبحث عن لاعب وسط.