هالاند أبرز المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي

أُسدل الستار عن القائمة الأولية لجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 التي تمنح لأفضل لاعب شاب على كل ما قدمه خلال العام.

وتواجد آنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب ضمن القائمة التي تضم 100 لاعب شاب.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا: «فاتي صاحب الـ 17 عاماً من بين المرشحين، لكن المرشح الأبرز للظفر بالجائزة، هو إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي يتوقع الكثيرون فوزه بها».

وتابعت: «يواجه المهاجم النرويجي منافسة قوية من زميله جايدون سانشو، الجناح الإنجليزي».

وأردفت: «أكاديمية لا ماسيا حاضرة بشكل كبير فى القائمة، إذ ظهر منها إيريك غارسيا (مانشستر سيتي)، وأليخاندرو ماركيز (يوفنتوس)، وخوان ميراندا المعار لشالكه، وآبيل رويز (براغا)، وكوبو المعار لريال مايوركا من ريال مدريد».

يذكر أن من بين المرشحين إدواردو كامافينغا لاعب خط وسط رين، وهدف ريال مدريد في سوق الانتقالات، وكاراموكو ديمبيلي لاعب سيلتك، وسيرجينيو ديست الظهير الأيمن لأياكس، ورودريغو نجم ريال مدريد، وساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، وفيران توريس لاعب فالنسيا.