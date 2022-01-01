هالاند: أريد أن ألعب في إسبانيا

أشعل النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وسائل الإعلام بتصريحات جديدة كشف من خلالها عن رغبته في اللعب بإسبانيا.

وينتهي عقد الهداف الشاب مع أسود فيستفاليا في يونيو من عام 2024، إلا أن بنداً في عقده الحالي يتيح له الرحيل إن تم دفع 75 مليون يورو من أجله فقط الصيف القادم.

ويقضي صاحب الـ 21 عاماً عطلته حالياً في ماربيا بإسبانيا، وقد التقى بمجموعة من المشجعين سألوه عن وجهته التالية.

ورد هالاند عليهم بالقول وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية: "سألعب هنا... في إسبانيا."

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يطاردان اللاعب النرويجي، لكن الضائقة المالية التي يعاني منها البارسا قد ترجح كفة الفريق الملكي.