هالاند أولوية ريال مدريد في سوق الانتقالات

أوردت صحيفة "سنداي إكسبريس" البريطانية اليوم الأحد بأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدل أفكاره في سوق الانتقالات الصيفي وجعل التعاقد مع المهاجم إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند على قمة أولوياته.

يأتي هذا بعدما وضعت وسائل الإعلام الإسبانية النجم ساديو ماني مهاجم ليفربول على رأس أولويات "زيزو" في الأسابيع الماضية للتعاقد معه لترميم الخط الأمامي.

و أوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان يفضل في الوقت الحالي التعاقد مع هالاند ليصبح ماني خياراً بديلاً.

وسيتحرك ريال مدريد للتعاقد مع ماني فقط حال فشله في جلب هالاند، مما يجعل يورغن كلوب المدير الفني للريدز يسعد بمثل هذه الأنباء وفقاً للصحيفة.

ويعد ماني أحد أضلاع المثلث الهجومي الناري في ليفربول والذي ساعد كلوب على الوقوف على منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتقديم مباريات مميزة في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.