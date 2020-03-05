هالاند تحت أنظار ريال مدريد

أصبح إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند تحت أنظار العديد من الأندية سعياً منها للتعاقد معه سريعاً بعد المستوى الرائع الذي قدمه هذا الموسم.

ويبدو ريال مدريد أبرز الأندية المتعجلة بضم الهداف النرويجي حيثُ كان هناك حديث مع وكيله ووالده بشأن إبرام عقد معه ينص على بقائه في دورتموند لموسمين على الأقل قبل أن ينضم للملكي بعد اكتساب الخبرة اللازمة.

يذكر أن دورتموند تعاقد مع هالاند في يناير قادماً من ريد بول سالزبورغ وقد سجل له 9 أهداف خلال 7 مباريات.