هالاند: رونالدو وإبراهيموفيتش قدوتان لي

أكد إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند أنه يعتبر الثنائي كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش قدوتين له.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها النرويجي لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، وأكد خلالها أنه يسحر كلما يشاهد الثنائي.

وقال هالاند: "مشاهدة ثنائي الظواهر كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش سحرني، كلاهما بطل، اعتبرهما قدوتين لي.

"كلاهما مثال رائع للاستمرارية، وذلك سمح لهما بالاستمرار في تقديم مستويات عالية طوال السنوات الماضية".

وعن أحلامه: "بكل تأكيد الفوز بدوري أبطال أوروبا الحلم الأعظم بالنسبة لي، أريد تحقيق الأحلام مع بوروسيا دورتموند".

وأنهى كلماته بالحديث عن الخصم بايرن ميونيخ: "إنه الفريق الأفضل في العالم حالياً، علينا أن نحاول الوصول لمستويات أفضل وأن نتغلب عليهم".

يذكر أن هالاند حصل لتوه على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في العالم بعد مستوياته التي قدمها الموسم الماضي.