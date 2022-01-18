هالاند لا يفكر بالانتقال إلى برشلونة

ادعى إدوارد إيندا محلل أوكيدياريو في تصريحات لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وافق على الانتقال إلى ريال مدريد وأنه لم يفكر يوماً بارتداء قميص برشلونة.

وقال إيندا: "لا يوجد خيار أمام إيرلينغ للتوقيع مع برشلونة، سأسافر في سفينة فضائية قبل أن يوقع للبارسا، قلت قبل عدة أشهر أن موضوع هالاند قد انتهى، فقد قدم موافقته للانتقال إلى ريال مدريد.

"لكن المشكلة هي نفسها تلك التي تحصل باستمرار، وتتمثل بمينو رايولا (وكيل اللاعب) بالإضافة لوالده.

"فهما يطالبان بعمولة ضخمة تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو، أضف ذلك لقيمة الشرط في عقد اللاعب والتي تبلغ 75 مليون يورو.

"كشف هالاند في السابق أنه يريد الانتقال إلى إسبانيا بعدما تعلم اللغة، حينما قال الجميع أنه لن يلعب لريال مدريد، أخبرتهم بأنهم ليسوا على صواب."